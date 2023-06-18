В доме многодетной семьи, сгоревшем в Тукаевском районе РТ, стоял пожарный извещатель

Стали известны подробности пожара в Тукаевском районе РТ, где погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в 2021 году дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями. В ноябре 2022 года в извещателях были заменены элементы питания, в феврале 2023 года была проверена работоспособность – извещатели исправны.

Ранее «Татар-информ» сообщал,что число жертв в результате пожара частного дома в деревне Саитово Тукаевского района РТ выросло до 7, из них 4 — дети. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров. Как удалось выяснить, в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. По словам сотрудников полиции, семья была неблагополучной.

Как стало известно агентству, матери детей, которой удалось спастись — 28 лет.

В настоящее время устанавливается причина пожара.