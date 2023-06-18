Три человека погибли на пожаре в частном доме в Тукаевском районе РТ

Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о горении частного жилого дома в Тукаевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что в деревне Саитово по улице Торговая загорелся одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров. К тушению пожара привлечены 43 человека и 17 единиц техники.

В 14.05 пожар был локализован. В 14.15 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

В результате пожара обнаружены тела троих погибших.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по данному факту прокуратура Татарстана организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Айрат Галимарданов.

«Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметил Руслан Галиев.