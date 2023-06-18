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Обнаружено тело седьмого погибшего на пожаре в Тукаевском районе РТ, это тоже ребенок
В Тукаевском районе на месте пожара частного дома обнаружили тело седьмого погибшего. Им оказался несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Таким образом число жертв в результате пожара в деревне Саитово выросло до 7, из них 4 — дети.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в деревне Саитово по улице Торговая загорелся одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров.
По уточненным данным, в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная.
Как стало известно агентству, матери детей, которой удалось спастись — 29 лет.
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