Обнаружено тело седьмого погибшего на пожаре в Тукаевском районе РТ, это тоже ребенок

В Тукаевском районе на месте пожара частного дома обнаружили тело седьмого погибшего. Им оказался несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Таким образом число жертв в результате пожара в деревне Саитово выросло до 7, из них 4 — дети.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в деревне Саитово по улице Торговая загорелся одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров.

По уточненным данным, в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная.

Как стало известно агентству, матери детей, которой удалось спастись — 29 лет.