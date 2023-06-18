Число погибших в пожаре в Тукаевском районе РТ выросло до шести, трое из них дети. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал,что в деревне Саитово по улице Торговая загорелся одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров. К тушению пожара привлечены 43 человека и 17 единиц техники. В 14.15 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

На место пожара выехал начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Как удалось выяснить, в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. По словам сотрудников полиции, семья была неблагополучной. Мать детей вышла из горящего дома.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура проверит вопросы исполнения закона о безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов системы профилактики.