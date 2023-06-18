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Число погибших в пожаре в Тукаевском районе РТ, выросло до шести, трое из них дети
Число погибших в пожаре в Тукаевском районе РТ выросло до шести, трое из них дети. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал,что в деревне Саитово по улице Торговая загорелся одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров. К тушению пожара привлечены 43 человека и 17 единиц техники. В 14.15 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
На место пожара выехал начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.
Как удалось выяснить, в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. По словам сотрудников полиции, семья была неблагополучной. Мать детей вышла из горящего дома.
Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура проверит вопросы исполнения закона о безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов системы профилактики.
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