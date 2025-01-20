«Жертв и разрушений нет»: Минниханов об атаке беспилотников на Казань

Сегодня утром была совершена попытка атаки украинских беспилотников на промышленные предприятия Татарстана. Как сообщили в пресс-службе Рустама Минниханова, был принят комплекс мер по защите, в результате все БПЛА обезврежены.

«Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», – сообщили в пресс-службе Раиса.

После поступления первых сообщений Раис республики прибыл на место. Все предприятия работают в штатном режиме.