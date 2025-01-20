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Происшествия 20 января 2025 07:25

Над Авиастроительным районом Казани слышны звуки сирены из-за атаки БПЛА

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В Казани над Авиастроительным районом слышны звуки сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Очевидцы делятся видео в социальных сетях.

«Татар-информ» рассказывал, что силы ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Татарстана.

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#атака БПЛА
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