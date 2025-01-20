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Происшествия 20 января 2025 07:44

В Кировском районе Казани нашли осколки БПЛА

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Предварительно, осколки беспилотника нашли в Кировском районе Казани.

На месте работает Росгвардия, полиция и пожарные.

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#атака БПЛА
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