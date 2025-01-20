Средства ПВО сбили один беспилотник над Татарстаном

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 14 БПЛА, 6 –над Калужской, по 3 – над Белгородской и Курской областями, по 2 – над Рязанской и Орловской, а также 1 – над Татарстаном.