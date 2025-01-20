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МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке беспилотников
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МЧС России предупреждает жителей Татарстана об атаке БПЛА.
«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», – сообщает ведомство.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения.
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