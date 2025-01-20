news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 20 января 2025 07:17

МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке беспилотников

Скопировать ссылку

МЧС России предупреждает жителей Татарстана об атаке БПЛА.

«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», – сообщает ведомство.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения.

#атака БПЛА
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100