МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке беспилотников

МЧС России предупреждает жителей Татарстана об атаке БПЛА.

«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», – сообщает ведомство.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения.