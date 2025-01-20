Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцев предупредили о запрете размещения видео с атаками БПЛА
В случае атаки БПЛА крайне важно не размещать в публичном доступе видео полёта беспилотников, на которых можно различить местность по любым ориентирам. И ни в коем случае не публиковать видео срабатывания ПВО.
«Это раскрывает места их размещения, помогает корректировать полеты и угрожает вашей же безопасности», – сообщает мэрия Казани.
Если же вы заметили подозрительный объект в небе – сообщить о нем можно по телефону 112 или в приложение «Радар.НФ».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников