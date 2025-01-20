Татарстанцев предупредили о запрете размещения видео с атаками БПЛА

В случае атаки БПЛА крайне важно не размещать в публичном доступе видео полёта беспилотников, на которых можно различить местность по любым ориентирам. И ни в коем случае не публиковать видео срабатывания ПВО.

«Это раскрывает места их размещения, помогает корректировать полеты и угрожает вашей же безопасности», – сообщает мэрия Казани.

Если же вы заметили подозрительный объект в небе – сообщить о нем можно по телефону 112 или в приложение «Радар.НФ».