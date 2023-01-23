Зеленский: Пятьдесят танков не помогут против «тысячи танков России»

Поставки странами Запада небольшого количества основных боевых танков на Украину не смогут переломить ход конфликта, но усилят мотивацию войск. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD (видео опубликовано в его Telegram-канале).

«Потому что [поставляющие оружие страны Запада] показывают, что весь мир с тобой. У меня есть десять танков — возьми все. У меня есть 100 танков — возьми все. У меня есть один танк — на, я тебе его отдаю», — приводит слова Президента Украины издание «Страна.ua».

Зеленский при этом констатировал, что невозможно решить проблему передачей 10–50 танков, тогда как украинским военным противостоит российская армия, на вооружении которой находится «тысяча танков».

Великобритания ранее решила предоставить Украине 14 танков Challenger 2. Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства, чему власти Германии теперь пообещали не препятствовать. Передать танки также готовы Дания и Финляндия, но не Испания. Нидерланды способны профинансировать такие поставки.

По данным журнала Der Spiegel, сама Германия теоретически может передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений. Кроме того, Марокко первым из государств Африки поставило Украине неизвестное количество танков Т-72B, которые прошли модернизацию в Чехии.