Марокко первым из государств Африки предоставило Украине танки

Марокко передало Украине неизвестное количество танков Т-72B. После модернизации в Чехии около 20 из них уже отправлены украинской стороне, пишет североафриканский портал Menadefence.

Издание при этом ссылается на фотографии посещения Премьер-министром Чехии Петром Фиалой 9 января завода Excalibur Army, где модернизируют танки советского производства. К публикации прикреплены снимки, на которых, по словам авторов публикации, можно увидеть ремонтируемые старые марокканские танки.

По информации портала, у марокканской армии имелось 148 Т-72, 136 Т-72B и 12 Т-72BK. Подержанные машины были закуплены в Беларуси в 1999 и 2000 годах. Они стояли на вооружении «российской» (то есть оснащенной российской и советской техникой — прим. Т-и) бригады, предназначенной для противостояния с Алжиром.

Решение о поставках оружия на Украину было принято на одной из встреч контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии, состоявшейся в конце апреля, где из североафриканских стран присутствовали Марокко и Тунис. Причем произошло это «практически под давлением», утверждает портал.

О планах Марокко поставить Украине модернизированные Т-72 и запчасти для них еще в декабре рассказали Military Africa и Le Journal de L'Afrique. Позднее, 9 января, чешская компания Excalibur Army сообщила, что выиграла контракт на модернизацию для Украины примерно 100 советских танков Т-72, который профинансируют США и Нидерланды. Премьер Фиала в тот же день посетил предприятие компании и оценил ход работ по модернизации.