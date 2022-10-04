Зеленский издал указ о непризнании российских актов о присоединении территорий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании ничтожными российских законодательных актов, касающихся признании независимости и вхождения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы Президента Российской Федерации», — сказано в документе, опубликованном на сайте Офиса Президента Украины.

Речь идет о таких подписанных Владимиром Путиным документах, как указы от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, от 29 сентября — о признании суверенитета Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, не имеющими юридических последствий объявлены «любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов».

Ранее Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с действующим Президентом РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что, возможно, российской стороне придется ждать нового украинского лидера.

При этом сегодня Совет Федерации вслед за Государственной Думой ратифицировал договоры о присоединении новых регионов к России, о чем сообщал «Татар-информ».