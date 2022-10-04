«Будем ждать нового Президента Украины»: Песков ответил на отказ Киева от переговоров

Для проведения переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского или уже его преемника, который будет действовать в интересах своего народа. Так пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Киева от переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Песков, отвечая на вопрос может ли специальная военная операция завершиться принятием некоего документа без участия киевских властей, отметил, что для переговоров обязательно участие обеих сторон. Он также напомнил, что Россия с самого начала, еще до начала спецоперации, выступала за то, чтобы условия, выдвинутые Москвой обеспечивались «мирными, дипломатическими, переговорными средствами».

Напомним, 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. При этом Зеленский в тот же день выступил с заявлением, что украинские власти готовы к переговорам об урегулировании конфликта с Москвой, но только «с другим Президентом России».