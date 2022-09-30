Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей

Россия признала независимость и государственный суверенитет Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие указы подписал Президент РФ Владимир Путин.

В указах, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что соответствующие решения приняты «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международными нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов», закрепленный в Уставе ООН, а также учитывая «волеизъявление народа» на состоявшихся ранее плебисцитах.

Референдумы о вхождении в РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой Россией части территории Запорожской и Херсонской областей проходили с 23 по 27 сентября. После их завершения местные власти объявили, что большинство участников плебисцитов поддержало решение о присоединении.

Ранее лидеры стран Запада заявили, что никогда не признают результаты референдумов. Накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил своего российского коллегу «дать миру еще один шанс» в контексте плебисцитов. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что возможное вхождение новых территорий в состав РФ не будет иметь юридической силы.