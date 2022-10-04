Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным утвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Указ опубликован на сайте офиса украинского президента.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – цитирует ТАСС документ.

Напомним, 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. При этом Зеленский в тот же день выступил с заявлением, что украинские власти готовы к переговорам об урегулировании конфликта с Москвой, но только «с другим Президентом России». Мирные российско-украинские переговоры прекратились по указу Зеленского на этапе согласования документа с конкретными предложениями.