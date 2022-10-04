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Официальная хроника
4 октября 2022  10:51

Совфед ратифицировал договоры о присоединении новых регионов к России

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Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 2 октября, Конституционный суд признал договоры о присоединении к России новых регионов соответствующими Основному закону, а накануне их ратифицировали депутаты Госдумы.

Напомним, 30 сентября Президент России Владимир Путин во время торжественного мероприятия по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал договоры о присоединении четырех новых регионов к России.

#ДНР и ЛНР #совфед #спецоперация на Украине
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