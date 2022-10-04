Совфед ратифицировал договоры о присоединении новых регионов к России

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 2 октября, Конституционный суд признал договоры о присоединении к России новых регионов соответствующими Основному закону, а накануне их ратифицировали депутаты Госдумы.

Напомним, 30 сентября Президент России Владимир Путин во время торжественного мероприятия по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал договоры о присоединении четырех новых регионов к России.