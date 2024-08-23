Россия строила газопровод и поставляла Германии газ, чтобы экономика страны развивалась, но Берлин «имеет наглость» упрекать Москву и даже воевать против нашей страны. Эти действия не останутся безнаказанными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Сейчас <…> [власти Германии] имеют наглость нас упрекать и даже обвинять, мало того, еще против нас воевать, поставляя киевскому режиму террористическому, экстремистскому танки и вооружения», — подчеркнула Захарова и добавила, что такое предательство, подлость и расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными.

В конце сентября 2022 года на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли взрывы. Власти ФРГ, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на трубопроводах, но ни разу их не получила, подчеркивал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону в феврале этого года, комментируя ситуацию с терактом на российских газопроводах, отмечал, что «всему миру и так ясно, что произошло».