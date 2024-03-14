Россия запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Дания и Швеция прекратили расследование диверсий, так как больше не могли «тянуть резину» и отвлекать внимание от настоящего виновника. Этот шаг лишь доказал «никчемность» их действий. Чтобы разобраться в произошедшем, необходимо провести международное расследование взрывов.

«14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на „Северных потоках“ <...>. Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — заявил Полянский.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.