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Россия запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что Дания и Швеция прекратили расследование диверсий, так как больше не могли «тянуть резину» и отвлекать внимание от настоящего виновника. Этот шаг лишь доказал «никчемность» их действий. Чтобы разобраться в произошедшем, необходимо провести международное расследование взрывов.
«14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на „Северных потоках“ <...>. Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — заявил Полянский.
Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
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