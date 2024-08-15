СМИ: Зеленский одобрил устный план чиновников о подрыве «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва двух «Северных потоков». Но когда ЦРУ узнало о его «одобрении», он попытался отменить свое решение, пишет ТАСС.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, в первый раз чиновники Украины подняли тему взрыва «Северных потоков» в мае 2022-го. Сперва планировали использовать небольшую яхту и несколько дайверов. Причем среди группы обязательно должна была быть женщина, присутствие которой создало бы иллюзию простого дружеского круиза. В финансировании операции хотели поучаствовать и украинские бизнесмены. Заговорщики договорились обо всем устно, чтобы не попасться с доказательствами в виде подписанных документов.

Зеленский этот план одобрил, но о нем узнали в ЦРУ Штатов. После требования «ЦРУшников» украинский лидер объявил об отмене операции, однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный просто проигнорировал его требование и даже подкорректировал первый вариант плана. Так, Залужный привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

Ранее, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, германская прокуратура выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к взрыву российских газопроводов. Последнее время подозреваемый украинец жил в Польше. Также прокуроры ФРГ подозревают еще пару инструкторов из Украины по дайвингу, причем из них есть одна женщина.