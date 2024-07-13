Захарова увидела международный сговор в решении Швеции о «Северных потоках»

Решение Швеции прекратить расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Ссеверный поток — 2» может быть связано с международным сговором. К такому мнению пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», — объяснила она в беседе с РИА Новости.

Представитель российского МИД напомнила, что инцидент произошел в особой экономической зоне, принадлежащей Швеции. Причиной же столь «прохладной» реакции на это может быть то, что Стокгольму прекрасно известны бенефициары теракта.

«Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли», — заметила Захарова.

Напомним, что о решении прекратить следствие по факту взрывов на газопроводах и передать дело Германии ранее заявил шведский прокурор Матс Юнгквист. По его словам, причиной стало то, что оно не относится к юрисдикции королевства.