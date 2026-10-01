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Общество 1 октября 2026 15:45

Канье Уэст не сможет выступать в России – МИД РФ

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Канье Уэст не сможет выступать в России – МИД РФ
Мария Захарова
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) не может выступать ни в Санкт-Петербурге, ни в каком либо другом городе России из-за своих нацистских симпатий. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам дипломата, из-за продолжавшихся четыре года восхвалений нацизма, Гитлера, Третьего рейха, антисемитизма и расизма со стороны артиста граждане России начали задаваться вопросом, как исполнитель с такими взглядами может выступать в стране.

«<...> начали говорить про Петербург, блокадный Ленинград. На 100% разделяю все тезисы, которые были сказаны. Как по тем же улицам, по которым <...> люди ходили эти километры за водой или за крохами хлеба или возили на санях погибших от голода, будет кататься тот, кто прославляет Гитлера?» – задала риторический вопрос Захарова.

Вместе с тем она подчеркнула, что организация концерта Уэста в любом другом российском городе, включая Москву, нисколько не улучшила бы ситуацию. Представитель МИД напомнила, что принципиальная позиция России заключается в неприятии нацизма, гитлеризма и фашизма.

«Это антифашизм не только исторического контекста <...>, что было, но это антифашизм в современном контексте, когда мы знаем, что происходит. И на этом фоне любые рассуждения о как бы нормальности, приемлемости – они просто неуместны», – добавила Захарова.

Выступление Канье 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге 17 августа анонсировал концертный менеджер рэпера. Однако через неделю, 24 августа, «Газпром Арена» сообщила, что не будет проводить концерт Уэста на своей площадке, уточнив, что не является организатором мероприятия, а договора аренды стадиона не существует.

Позднее представители арены уточнили, что организаторы концерта рэпера начали продажу билетов, не обладая полным пакетом необходимых документов. В начале сентября пресс-служба площадки подтвердила, что в ее расписании на октябрь нет концертов каких-либо зарубежных исполнителей, включая Йе.

Позднее, 18 сентября, с сайта тура Канье Уэста пропало упоминание выступления в России. Организатор концерта, агентство Say Agency, признало отмену только 30 сентября. Россияне, купившие билеты, надеются вернуть свои деньги через суд (иски поданы в Петербурге, Москве и Воронеже). Инициирована прокурорская проверка, организаторам может грозить до десяти лет тюрьмы за мошенничество.

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#концерт #реабилитация нацизма #Мария Захарова
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