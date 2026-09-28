Купивший билеты на концерт Канье Уэста через суд хочет вернуть свои 180 тысяч

Иск на 180 тысяч рублей подан в Коминтерновский районный суд Воронежа. Истец требует вернуть деньги за шесть билетов на ранее анонсированный концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба суда, подавший иск является законным представителем несовершеннолетнего. Мероприятие «YE концерт в Санкт-Петербурге» было заявлено на 10 октября 2026 года на «Газпром Арене». Стоимость шести билетов составляла 165 тыс. рублей. С учетом сервисных сборов общая сумма заказа достигла 180 тыс. рублей. Однако 26 августа пресс-служба стадиона заявила, что договор на проведение концерта не заключен. Позднее афиша концерта Канье Уэста исчезла с сайта «Газпром Арены», говорится в сообщении суда.

Не получив деньги добровольно, гражданин подал в суд на ООО «СЭЙ ЭДЖЕНСИ» и ООО «ИНТИКЕТС». Истец также намерен взыскать неустойку за просрочку возврата средств, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы и судебные расходы. Суд решает вопрос о принятии иска к производству.

Накануне на сайте турецкой компании ILS VISION появилась информация о том, что Канье Уэст летом 2027 года может выступить в Москве.