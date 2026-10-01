Юрист Пирогов: организаторам концерта Канье Уэста может грозить до 10 лет тюрьмы

Организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста Say Agency может грозить до 10 лет тюрьмы, если их признают виновными в мошенничестве. Об этом NEWS.ru заявил юрист Михаил Пирогов.

По его словам, такое наказание полагается, если сумма ущерба превышает 1 млн рублей. Речь идет о части 4 статьи 159 УК РФ, которая применяется при особо крупном размере. Как пишут СМИ, общий размер гонорара артиста мог составлять около 1,5 млрд рублей, а стоимость билетов – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, что с запасом покрывает порог особо крупного размера. Максимальное наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, штраф в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет в качестве дополнительного наказания, отметил Пирогов.

Помимо уголовной ответственности, на Say Agency оказывается мощное гражданско-правовое давление: люди массово подают иски в Санкт-Петербурге, Москве и Воронеже, требуя вернуть деньги за билеты, а также компенсировать расходы на транспорт и отели, добавил юрист. По его мнению, при таком развитии событий компанию могут довести до банкротства.