Житель Петербурга инициировал проверку после отмены концерта Канье Уэста

Житель Петербурга обратился в прокуратуру после отмены концерта американского рэпера Канье Уэста, сообщает ТАСС.

Мужчина приобрел три билета на сумму 150 тыс. рублей. После отмены концерта мужчину заинтересовало, на каком основании продавались билеты, если все необходимые согласования на тот момент отсутствовали. Если организаторы знали о невозможности провести концерт, то их действия требуют проверки на наличие признаков мошенничества в крупном размере, считает петербуржец.

За помощью мужчина обратился к депутату Госдумы 8-го созыва Михаилу Романову. В свою очередь, депутат направил обращение в Генпрокуратуру, МВД и Роспотребнадзор с просьбой провести проверки.

«Также я сразу же выяснил, что организаторы даже не совершили попытку обращения в правительство Санкт-Петербурга, конкретно в комитет по культуре, для согласования массового мероприятия, которое требовалось на тот момент. Собственно, это уже был первый сигнал к тому, что они не собирались проводить концерт», – отмечает Романов.

В настоящий момент прокуратура Москвы уже начала выяснять все обстоятельства.