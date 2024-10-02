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Политика 2 октября 2024 22:49

Захарова: РФ и КНР энергично готовят визит Си Цзиньпина на саммит БРИКС

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Захарова: РФ и КНР энергично готовят визит Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: kremlin.ru

Россия и Китай ведут энергичную подготовку визита Председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС, который состоится в Казани. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать сообща укреплять политический диалог на всех уровнях с акцентов на дипломатию лидеров. Сейчас стороны энергично работают над подготовкой визита в Россию для участия в саммите БРИКС в октябре в Казани», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, РФ и КНР делают акцент на реализации совместных инициатив по таким направлениям, как двусторонняя торговля, транспорт, логистика, финансы, энергетика, сельское хозяйство, технологии и инновации, промышленная кооперация, минеральные ресурсы.

Ранее Президент России Владимир Путин в беседе с министром иностранных дел КНР Ван И анонсировал планы провести отдельную встречу с Си Цзиньпином в ходе саммита БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.

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#саммит БРИКС #Си Цзиньпин #Мария Захарова
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