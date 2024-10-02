Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Захарова: РФ и КНР энергично готовят визит Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Россия и Китай ведут энергичную подготовку визита Председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС, который состоится в Казани. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Мы будем продолжать сообща укреплять политический диалог на всех уровнях с акцентов на дипломатию лидеров. Сейчас стороны энергично работают над подготовкой визита в Россию для участия в саммите БРИКС в октябре в Казани», — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, РФ и КНР делают акцент на реализации совместных инициатив по таким направлениям, как двусторонняя торговля, транспорт, логистика, финансы, энергетика, сельское хозяйство, технологии и инновации, промышленная кооперация, минеральные ресурсы.
Ранее Президент России Владимир Путин в беседе с министром иностранных дел КНР Ван И анонсировал планы провести отдельную встречу с Си Цзиньпином в ходе саммита БРИКС.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»