Лидер Республики Сербской намерен встретиться с Путиным на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: kremlin.ru

Президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик планирует встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

«Я был приглашен российской стороной, Республика Сербская будет представлена в качестве наблюдателя. Мы постараемся предоставить возможность лидерам этого движения изучить, могут ли членами этого альянса также быть автономные регионы или провинции (такие, как Республика Сербская — прим. Т-и)», — заявил Додик (цитата по ТАСС).

«Я также встречусь в Казани с Президентом России Владимиром Путиным. Россия — дружественная нам страна, я высоко ценю российского Президента Владимира Путина. Он — человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин — один из важнейших мировых лидеров», — добавил он.

Ранее Додик подтвердил, что примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. При этом политик должен приехать еще до начала мероприятия — 19 октября.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.