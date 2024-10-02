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Лидер Республики Сербской намерен встретиться с Путиным на саммите БРИКС
Президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик планирует встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте политика.
«Я был приглашен российской стороной, Республика Сербская будет представлена в качестве наблюдателя. Мы постараемся предоставить возможность лидерам этого движения изучить, могут ли членами этого альянса также быть автономные регионы или провинции (такие, как Республика Сербская — прим. Т-и)», — заявил Додик (цитата по ТАСС).
«Я также встречусь в Казани с Президентом России Владимиром Путиным. Россия — дружественная нам страна, я высоко ценю российского Президента Владимира Путина. Он — человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин — один из важнейших мировых лидеров», — добавил он.
Ранее Додик подтвердил, что примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. При этом политик должен приехать еще до начала мероприятия — 19 октября.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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