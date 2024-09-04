Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Фото: kremlin.ru

Россия ожидает, что Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Казани, заявил Президент РФ Владимир Путин.

На встрече с зампредом КНР Хань Чжэном он предложил организовать в ходе саммита отдельную встречу с китайским лидером. Обсуждение состоялось на полях ВЭФ-2024 во Владивостоке, сообщает ТАСС.

«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», — заявил Владимир Путин.

Напомним, что саммит в Казани состоится 22-24 октября. Ранее стало известно, что на международное событие в столицу РТ приглашены 36 глав государств.