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Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани
Россия ожидает, что Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Казани, заявил Президент РФ Владимир Путин.
На встрече с зампредом КНР Хань Чжэном он предложил организовать в ходе саммита отдельную встречу с китайским лидером. Обсуждение состоялось на полях ВЭФ-2024 во Владивостоке, сообщает ТАСС.
«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», — заявил Владимир Путин.
Напомним, что саммит в Казани состоится 22-24 октября. Ранее стало известно, что на международное событие в столицу РТ приглашены 36 глав государств.
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