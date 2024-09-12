Путин планирует отдельно встретиться с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин собирается провести отдельную встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом он заявил в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Ван И.

«Всё это (развитие российско-китайского сотрудничества по различным направлениям — прим. Т-и) остается в нашей повестке дня. И в том числе будет предметом наших обсуждений с Председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встречи в Казани», — заметил российский лидер (цитата по ТАСС).

Владимир Путин также попросил Ван И передать Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания». «Я жду в России, в Казани, нашего друга, Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», — подчеркнул он.

Ранее Президент РФ уже предлагал провести встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. Позднее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подтвердил, что российские власти ожидают участия лидера КНР в предстоящем мероприятии.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.