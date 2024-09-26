Лавров обсудил с главой МИД КНР саммит БРИКС и встречу Путина и Си Цзиньпина

Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в 2019 году

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Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И встретились на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты обсудили предстоящий саммит БРИКС в Казани и встречу Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, которая будет организована в его рамках.

«Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также подготовке к саммиту БРИКС в Казани и новым контактам лидеров двух стран», — сообщает пресс-служба российского МИД.

Лавров назвал отношения двух стран «очень важным фактором внутреннего развития и КНР, и России». Ван И же заявил, что оба государства объединяют «вечная дружба, соседство, всестороннее стратегическое партнерство», отмечает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в беседе с Ван И анонсировал планы провести отдельную встречу с Си Цзиньпином в ходе саммита БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.