Евросоюз заманил Армению в ловушку, заставив отказаться от договоренностей, а затем предал ее в вопросе Нагорного Карабаха. В то же время он настраивал народ Армении против России и миротворцев, которые помогали жителям региона. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию, — приводит ее слова РИА Новости. — Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями и просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация».

Захарова подчеркнула, что Брюссель, не предпринимая никаких усилий по урегулированию, «подзуживал» народ Армении против России, обвинив ее в предательстве. И это несмотря на помощь миротворцев уезжающим из Карабаха, гуманитарную помощь.

«Нет, это не Россия предала, — заметила официальный представитель МИД РФ. — Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно».

После «антитеррористической операции», которую Азербайджан проводил 19-20 сентября, Нагорный Карабах капитулировал. Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики Арцах.

Ситуацию Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха. Совет безопасности Армении анонсировал переговоры Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Испании в начале октября.