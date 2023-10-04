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Захарова назвала того, кто по-настоящему предал Армению в вопросе Карабаха
Евросоюз заманил Армению в ловушку, заставив отказаться от договоренностей, а затем предал ее в вопросе Нагорного Карабаха. В то же время он настраивал народ Армении против России и миротворцев, которые помогали жителям региона. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию, — приводит ее слова РИА Новости. — Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями и просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация».
Захарова подчеркнула, что Брюссель, не предпринимая никаких усилий по урегулированию, «подзуживал» народ Армении против России, обвинив ее в предательстве. И это несмотря на помощь миротворцев уезжающим из Карабаха, гуманитарную помощь.
«Нет, это не Россия предала, — заметила официальный представитель МИД РФ. — Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно».
После «антитеррористической операции», которую Азербайджан проводил 19-20 сентября, Нагорный Карабах капитулировал. Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики Арцах.
Ситуацию Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха. Совет безопасности Армении анонсировал переговоры Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Испании в начале октября.
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