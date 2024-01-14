Захарова: Байден в поисках денег для Киева перешел к угрозам в адрес американских граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американским энергокомпаниям помнить ситуацию с «Северными потоками» и усилить охрану своих нефтяных объектов, комментируя фразу Президента США Джо Байдена.

«Байден перешёл к угрозам в адрес американских граждан: „Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придётся дорого заплатить за это“, — написала дипломат в своем телеграм-канале. — Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США, потому что после аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 в адрес России через полгода был взорван газопровод „Северный Поток“».

Утечки на двух российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи сделали вывод, что на трубопроводах были устроены взрывы. В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. При этом лауреат Пулитцеровской премии, публицист Сеймур Херш в начале февраля 2023 года опубликовал на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре российские трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

Ранее Президент Владимир Путин объяснил, с какой целью Россию так упорно обвиняют в подрыве собственных газопроводов.