Завод по производству материнских плат в Татарстане запустят в октябре этого года

Основную линию производства материнских плат на заводе группы компаний ICL в парке промышленных инноваций «Лаишево», расположенном на территории ОЭЗ «Иннополис», предполагается запустить в октябре 2023 года. Об этом рассказал генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов, передает ТАСС.

«Технопарк <…>, мы завершили в начале этого года полностью строительство, в конце января получили заключение соответствия. Сейчас там идут монтажные работы нашего якорного арендатора, который забирает все это здание, — компании ICL», — пояснил Халимов.

«Проект будет по производству материнских плат, он в два этапа. Второй этап, который подразумевает запуск основной линии, — мы планируем открытие на первую декаду октября этого года», — уточнил гендиректор ОЭЗ.

Ранее, в ноябре прошлого года, генеральный директор ICL Евгений Степанов утверждал, что сборку материнских плат на предприятии планируется начать уже в I квартале 2023 года, а в III — ввести в эксплуатацию основную часть производства. Таким образом, можно отметить, что по срокам запуска завода произошел небольшой сдвиг вправо.

В свою очередь глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в феврале отмечал, что завод по производству материнских плат откроется до конца года. Это компонент для автомобильной промышленности, для оборонно-промышленного комплекса», — объяснял он, выступая на заседании Государственного Совета РТ.

Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей. Площадь производственного корпуса превышает 8 тыс. кв. метров. Там разместятся цеха по поверхностному монтажу печатных плат и семь автоматизированных конвейерных линий сборки и тестирования готовой продукции. На первом этапе предприятие будет производить 300 тыс. материнских плат в год с расширением до миллиона штук в перспективе трех лет.