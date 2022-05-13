В Татарстане собираются построить завод по выпуску материнских плат

В Лаишевском районе Татарстана на территории ОЭЗ «Иннополис» планируется построить завод по выпуску материнских плат. Об этом в прямом эфире программы «Наш Татарстан» рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«Буквально три недели назад с участием Президента [Татарстана] Рустама Нургалиевича Минниханова мы рассматривали проект на территории особой экономической зоны в Лаишевском районе, совместный проект особой экономической зоны „Иннополис“ и корпорации ICL, по строительству завода по производству материнских плат <…>», — сообщил министр, отвечая на вопрос о влиянии санкций на реализующиеся в республике проекты.

По словам министра, объем производства должен составить 300 тыс. изделий в год с приростом до миллиона изделий в год. Инвестиции в проект будут равняться 2 млрд рублей. «Есть некое понимание, и это определенным образом стимулирует», — заверил он.

Под будущее производство предполагается зарезервировать площадку в 200 тыс. кв. метров, так как в планах присутствует постепенное, «шаг за шагом», расширение.

В этом контексте Айрат Хайруллин предположил, что в дальнейшем в производстве цифровой техники может сложиться ситуация, аналогичная той, когда зарубежные автопроизводители строили заводы по выпуску комплектующих на территории России. Упомянул в связи с этим он и опыт Китая.

«<…> мы сейчас перешли в активную фазу выбора земельного участка, проектирования. И дай бог, что это будет серьезное событие для сферы микроэлектроники Татарстана», — резюмировал глава Минцифры РТ.

Ранее Айрат Хайруллин затруднился ответить на вопрос, когда именно откроется новый ИТ-парк в Казани.