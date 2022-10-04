На площадке ОЭЗ «Иннополис» в Казани появится завод материнских плат

В Казани появится завод группы компаний ICL по производству материнских плат и другой радиоэлектронной продукции. Старт строительству был дан на форуме ICL Partner Connect в Москве. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова, который принимает участие в работе мероприятия.

Предприятие будет располагаться в Казани на территории, принадлежащей особой экономической зоне «Иннополис». Завод сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, включая материнские платы, которые будут доступны и другим отечественным производителям.

Общая площадь предприятия составит около 8 тыс. кв. метров, оно будет включать цеха по поверхностному монтажу печатных плат и семь автоматизированных конвейерных линий сборки и тестирования готовой продукции. На заводе предполагается развернуть полный цикл производства моноблоков, тонких клиентов, интерактивных панелей, серверов и систем хранения данных.

«Завод по производству материнских плат компании ICL, старт строительству которого был дан сегодня, займет ключевое место в технологичном ландшафте Татарстана», — заметил, выступая на московском форуме, Роман Шайхутдинов.

Кроме того, вице-премьер РТ на примере Иннополиса рассказал о востребованности принятых Правительством РФ мер поддержки среди IT-сообщества страны и отметил роль города-спутника Казани в укреплении технологического суверенитета России.

Ранее производство материнских плат планировалось организовать на территории ОЭЗ «Иннополис», но в Лаишевском районе Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».