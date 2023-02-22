В Казани прорабатывается вопрос серийного производства станции сотовой связи 4G

Прорабатывается вопрос серийного производства в Казани станции сотовой связи 4G. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на 41-м заседании Госсовета республики.

«Для перехода к импортозамещению реализуется проект. и уже создан пилотный образец сотовой станции 4G в Казани на заводе имени Шимко», – рассказал докладчик.

Хайруллин упомянул, что компании Nokia, Ericsson, Huawei заявили о временном прекращении поставок оборудования сотовой связи в Россию. Несмотря на это, по словам министра, в этом году продолжится программа в части строительства новых базовых станций.

«Мы планируем с участием операторов связи установить 350 базовых станций. Это будет в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Это временное затруднение, которое мы испытываем, поэтому используем те запасы, которые у оператора связи есть», – уточнил он.

Что касается компьютерной техники, то до конца года в Иннополисе откроется новый завод по производству материнских печатных плат, добавил глава Минцифры. «Это компонент для автомобильный промышленности, для оборонно-промышленного комплекса», – заключил он.