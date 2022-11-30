В Иннополисе в I квартале 2023 года планируется запустить производство материнских плат

Производитель вычислительной техники — казанская группа компаний ICL планирует запустить завод по выпуску материнских плат в Иннополисе в следующем году.

По словам генерального директора компании «ICL — КПО ВС» Евгения Степанова, сборку планируется начать уже в I квартале следующего года, а в III — ввести в эксплуатацию всю основную часть производства. Об этом топ-менеджер заявил сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

В создание завода в Иннополисе (на площадке в Лаишевском районе — прим. Т-и) будет инвестировано более 2 млрд рублей: бюджет Татарстана вкладывается в строительство здания, а «ICL-КПО ВС» — в закупку оборудования.

На первом этапе предприятие будет производить 300 тыс. материнских плат в год, с расширением до 1 млн штук в перспективе трех лет. Председатель совета директоров ГК ICL Виктор Дьячков ранее отмечал, что это закроет 10% российского рынка.

По оценке Евгения Степанова, производство ICL по итогам текущего года «в штуках» вырастет в два раза относительно результатов 2021 года, причем половина из 230 тыс. компьютеров окажется произведена на российских материнских платах.

Топ-менеджер также заметил, что важнейшим направлением остается импортозамещение не железа, а софта — то есть программного обеспечения. И ICL уже реализовала несколько проектов по «спасению» компаний, которые из-за ухода зарубежных партнеров с российского рынка остались без облачных данных, уточнил он.