Завод по производству материнских плат откроется в Лаишевском районе в конце года

Группа компаний ICL реализует проект на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе по производству материнских плат. Завод будет запущен в рамках импортозамещения, сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов в прямом эфире на площадке ЦУР РТ.

На сегодняшний день ведутся монтажные работы по строительству производственного корпуса площадью более 8 тыс. квадратных метров. «Здание практически построено, запуск производства планируется либо в конце этого года, либо в первом квартале 2023 года», — отметил Зарипов.

На первом этапе завод сможет выпускать 300 тыс. материнских плат с последующим наращиванием объемов до 1 млн изделий. Общий объем инвестиций в совместный проект «Иннополиса» и группы компаний ICL составит 2 млрд рублей.

Производитель бытовых изделий из пластика ООО «Трендпласт-М» на территории особой экономической зоны «Иннополис» приступил к реализации проекта по созданию инновационного производства с использованием роботизированных систем. Идет строительство производственного корпуса на 8 тыс. квадратных метров и закуплено оборудование. На сегодняшний день инвестировано 300 млн рублей.

В общей сложности на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе осуществляют деятельность 10 компаний (девять резидентов и один партнер). По состоянию на первое полугодие этого года объем вложенных инвестиций составил более 22 млрд рублей.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов назвал импортозамещение одной из важных задач Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».