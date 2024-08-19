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Зарипова: Татарстан принял жителей домов-интернатов Курской области
Эвакуированных в Татарстан жителей домов-интернатов Курской области разместили в стационарных учреждениях социального обслуживания Лениногорского и Нурлатского районов республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«С момента приезда в нашу республику с пожилыми людьми работают специалисты социальной сферы и других отраслей, в том числе замминистра Адель Мубаракшин», — отметила руководитель Минтруда Татарстана.
Зарипова добавила, что вместе с главами Лениногорского и Нурлатского районов Рягатом Хусаиновым и Дамиром Ишкинеевым навестила вынужденно покинувших Курскую область пожилых людей, чтобы узнать, как они себя чувствуют.
«Сейчас наша главная задача — создать для них комфортные условия, окружить вниманием и заботой, оказать всю необходимую помощь и социальные услуги», — подчеркнула министр.
Пресс-служба Минтруда РТ уточняет, что самому пожилому из эвакуированных — 92 года. Администрации районов, которые приняли жителей Курской области, подготовили для них подарочные наборы к чаю.
В Лениногорском доме-интернате пожилых людей уже осмотрели медики. Эльмира Зарипова выразила надежду, что татарстанский город станет для эвакуированных вторым домом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан прибыли 20 эвакуированных жителей Курской области, в основном — пожилые и маломобильные граждане.
Фото: t.me/ministr_ElmiraZaripova/.
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