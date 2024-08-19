В Татарстан прибыли эвакуированные из Курской области

В Татарстан прибыли 20 эвакуированных жителей Курской области. В основном – это пожилые и маломобильные граждане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Эвакуация была осуществлена с помощью специального железнодорожного состава, который доставил людей из Самары в Татарстан.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС России оказали помощь в размещении эвакуированныж жителей Курской области в специализированных учреждениях социального обслуживания, расположенных в Лениногорском и Нурлатском районах.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как ранее сообщала пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева, в 24 регионах России работает 171 пункт временного размещения (ПВР). В них размещены около 10 тыс. человек, включая 3 тыс. детей.