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Общество 19 августа 2024 14:19

В Татарстан прибыли эвакуированные из Курской области

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В Татарстан прибыли 20 эвакуированных жителей Курской области. В основном – это пожилые и маломобильные граждане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Эвакуация была осуществлена с помощью специального железнодорожного состава, который доставил людей из Самары в Татарстан.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС России оказали помощь в размещении эвакуированныж жителей Курской области в специализированных учреждениях социального обслуживания, расположенных в Лениногорском и Нурлатском районах.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как ранее сообщала пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева, в 24 регионах России работает 171 пункт временного размещения (ПВР). В них размещены около 10 тыс. человек, включая 3 тыс. детей.

#Курская область #ГУ МЧС по РТ
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