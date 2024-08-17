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За неделю Татарстан отправил 80 тонн гуманитарной помощи Курской области
В течение недели Татарстан собрал и отправил более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Работа будет продолжена и дальше — регион сделает все для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Сбор помощи был объявлен 8 августа.
«Благодаря поддержке неравнодушных граждан, предприятий, фондов, общественных организаций за неделю было собрано и отправлено Курской области 80 тонн гуманитарной помощи. Я прежде всего хотел бы поблагодарить и трудовые коллективы, и бизнесменов за те решения, которые связаны с оказанием поддержки через благотворительный фонд. Это значительные средства, и мы очень благодарны», — подчеркнул руководитель республики.
Он отметил, что в гуманитарные грузы, направленные в Курскую область, вошли пожертвованные продукты питания, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника, осветительные приборы и строительные материалы.
Отдельно Минниханов отметил движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!, фонд «Ак Барс Созидание», «Молодую Гвардию „Единой России“», Народный фронт и волонтерские объединения, активно участвующие в сборе и отправке грузов.
«На самом деле это огромная трагедия для тех людей. Любую поддержку, все, что необходимо, — мы должны отнестись с пониманием, оказать поддержку», — заключил Раис Татарстана.
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