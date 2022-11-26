Замглавы МАГАТЭ: Удар по отработавшему топливу на ЗАЭС вызовет эффект «грязной бомбы»

Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской атомной электростанции может привести к эффекту «грязной бомбы» (то есть радиологического оружия). Об этом заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ и руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков, передает РИА Новости.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится „грязная бомба“. Бомбы в виде бомбы и искать не надо», — пояснил эксперт на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.

Контайнмент, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов, представляет собой трехметровую бетонную стену. По мнению Чудакова, эта герметическая оболочка может не выдержать артиллерийского удара.

«Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции (недостроенная АЭС в Иране девять раз подвергалась авиаударам в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 годов — прим. Т-и) в свое время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента», — сослался в связи с этим на свой опыт замглавы МАГАТЭ.

Стороны конфликта на Украине неоднократно возлагали друг на друга ответственность за артиллерийские удары по Запорожской АЭС. В последних обстрелах Министерство обороны РФ и Росатом обвинили украинских военных.

При этом МАГАТЭ недавно призвало Россию отказаться от контроля над Запорожской АЭС и заявило о необнаружении на Украине следов создания «грязной бомбы». Позднее стало известно об обсуждении создания защитной зоны вокруг АЭС генеральным директором организации Рафаэлем Гросси и главой Росатома Алексеем Лихачевым.