Гросси и глава Росатома обсудили создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и глава Росатома Алексей Лихачев в провели переговоры в Стамбуле о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом передает РИА Новости.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС <…>, и по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты», – рассказали в международной организации.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что Гросси активизировал усилия по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС после массированных обстрелов станции.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что 19-20 ноября объект попал под самые интенсивные за все время обстрелы со стороны ВСУ. 21 ноября Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС грозит атомная авария.