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Экология
23 ноября 2022  12:09

Гросси и глава Росатома обсудили создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и глава Росатома Алексей Лихачев в провели переговоры в Стамбуле о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом передает РИА Новости.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС <…>, и по срочному созданию зоны ядерной безопасности и защиты», – рассказали в международной организации. 

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что Гросси активизировал усилия по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС после массированных обстрелов станции. 

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что 19-20 ноября объект попал под самые интенсивные за все время обстрелы со стороны ВСУ. 21 ноября Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС грозит атомная авария. 

#Запорожская область
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