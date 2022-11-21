Росатом: Киев надеется устроить «ядерный инцидент», обстреливая ЗАЭС
Запорожской АЭС грозит атомная авария. Если она произойдет, это навсегда изменит ход истории, подчеркнул глава Росатома Алексей Лихачев.
«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», — приводит его слова ТАСС.
По словам специалиста, даже небольшой «инцидент» навсегда изменит ход истории. Поэтому крайне важно, чтобы Киев даже не думал о такой возможности.
Напомним, что в последние дни ЗАЭС вновь подверглась массированным обстрелам со стороны Украины. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков призвал все страны повлиять на киевские власти, чтобы прекратить атаки.