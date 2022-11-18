МАГАТЭ приняло резолюцию о необнаружении на Украине следов создания «грязной бомбы»

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли на Украине следов изготовления радиологического оружия (так называемой «грязной бомбы»). Такую резолюцию принял Совет управляющих организации, документ опубликован на ее сайте.

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора [Рафаэля Гросси], что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации („грязных бомб“), в трех местах на Украине <…>», — отмечается в резолюции.

Соответствующие подозрения представителей России управляющие МАГАТЭ назвали «необоснованными». Кроме того, они призвали РФ «немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с Запорожской атомной электростанции», передав контроль над ней властям Украины.

Помимо этого, в документе выражена озабоченность «давлением на украинский обслуживающий персонал» Запорожской АЭС, а также «неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории».

Постпредство России в Вене в своем Twitter’е назвало резолюцию МАГАТЭ «непрофессионально составленной,

выходящей за рамки мандата агентства и содержащей фактологические ошибки». Также там заметили, что против принятия документа проголосовали РФ и Китай, а Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР воздержались.

Ранее о том, что инспекторы МАГАТЭ не смогли отыскать доказательства подготовки к созданию «грязной бомбы» на Украине, рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.