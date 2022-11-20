Рогов: ВСУ выпустили по Запорожской АЭС 24 ракеты за сутки
Сегодня Запорожская АЭС вновь подверглась массированному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в течение суток по территории ЗАЭС выпущено 24 ракеты, стратегически важные объекты станции были повреждены.
«Всего за сутки по территории ЗАЭС было выпущено 24 ракеты. Некоторые из них попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а также в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела на данный момент уточняются, никто из персонала станции не пострадал», — заявил он в своем телеграм-канале.
Рогов подчеркнул, что атаки могут продолжиться.
Как сообщило сегодня Минобороны России, за 19 ноября ВСУ выпустили по станции 11 крупнокалиберных снарядов, утром 20-го числа по ЛЭП, питающей станцию, — два. Затем станция еще два раза подвергалась атакам.
«Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС в норме, повреждения от обстрелов ВСУ уточнят эксперты МАГАТЭ и Росатома», — добавили в ведомстве.