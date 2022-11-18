МАГАТЭ призвало Россию отказаться от контроля Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обозначил в своей резолюции призыв к России отказаться от Запорожской АЭС (ЗАЭС). Документ размещен на официальном сайте организации.

«Совет управляющих выражает сожаление и не признает <...> попытки Российской Федерации завладеть украинской Запорожской АЭС <...>, и призывает Российскую Федерацию немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию», – говорится в сообщении.

Как заявило постпредство РФ в Вене, Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что специалисты МАГАТЭ не нашли на Украине следов изготовления радиологического оружия – так называемой «грязной бомбы».