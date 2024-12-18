ЗАГС РТ: В Год семьи число разводов в Татарстане упало на 7,4%

В Год семьи число разводов в Татарстане сократилось на 7,4%, за одиннадцать месяцев на свет появились более 32,3 тыс. малышей. Об этом заявила сегодня на брифинге в Казани начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова.

«Мы наблюдаем снижение количества актов расторжения брака на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано около 12 тыс. актов о расторжении брака. За одиннадцать месяцев в Татарстане появились на свет 32 359 малышей, в том числе 15,4 тыс. девочек, или 48% от общего числа, и 16,8 тыс. мальчиков (52%)», — рассказала она.

По данным Ахметовой, активный возраст материнства составил 25–29 лет, на него приходится 29% от общего количества рождений детей. Активный возраст отцовства составляет 30–34 года, на него приходится 28% от общего числа рождений.

В этом году на свет появились 280 двойняшек и одна тройня. Татарстан демонстрирует положительную статистику многодетности, увеличивается число рождений четвертых и последующих детей в семьях, заметила Ахметова.

Завершающийся 2024-й был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Позднее в послании Федеральному Собранию он призвал «в горизонте ближайших шести лет» «добиться устойчивого роста рождаемости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести в России Десятилетие семьи.