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В Татарстане собираются установить День многодетной семьи
В Татарстане планируют установить новую памятную дату — День многодетной семьи. Проект соответствующего указа Раиса РТ Рустама Минниханова пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Отмечать День многодетной семьи предполагается 23 января. В документе говорится, что установление памятной даты необходимо с учетом «важной роли семьи в развитии государства и общества», а также «в целях повышения социальной значимости многодетной семьи».
Ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести в России Десятилетие семьи. Завершающийся 2024-й был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Позднее в послании Федеральному Собранию он призвал «в горизонте ближайших шести лет» «добиться устойчивого роста рождаемости».
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