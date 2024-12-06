Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов обсудил с вице-спикером ГД Кузнецовой ситуацию с рождаемостью в РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем Председателя Государственной Думы ФС РФ Анной Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили ход реализации региональной программы по повышению рождаемости, укрепление института семьи и семейных ценностей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Накануне в рамках поездки в столицу Татарстана экс-уполномоченный при Президенте России по правам ребенка также посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь.
Сейчас в Татарстане реализуется Региональная программа (план мероприятий) по повышению рождаемости на 2023–2025 годы. Согласно целевому показателю, за текущий 2024 год в республике должны родиться 33 950 детей.
При этом, согласно данным Татарстанстата, за первые девять месяцев этого года в регионе родились 26 274 ребенка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»