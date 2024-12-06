Минниханов обсудил с вице-спикером ГД Кузнецовой ситуацию с рождаемостью в РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем Председателя Государственной Думы ФС РФ Анной Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили ход реализации региональной программы по повышению рождаемости, укрепление института семьи и семейных ценностей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Накануне в рамках поездки в столицу Татарстана экс-уполномоченный при Президенте России по правам ребенка также посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь.

Сейчас в Татарстане реализуется Региональная программа (план мероприятий) по повышению рождаемости на 2023–2025 годы. Согласно целевому показателю, за текущий 2024 год в республике должны родиться 33 950 детей.

При этом, согласно данным Татарстанстата, за первые девять месяцев этого года в регионе родились 26 274 ребенка.